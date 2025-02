HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 36,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 36,70 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 35,92 EUR ein. Bei 37,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 277.228 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,58 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 25,67 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 528,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,78 Prozent gesteigert.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

