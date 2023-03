HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 33,70 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:50 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 34,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 247.020 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 1,32 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,98 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,82 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,47 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

