HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 35,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 164.891 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 37,54 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.12.2023 Kursverluste bis auf 23,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,470 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,17 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2023 aus.

