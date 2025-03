HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 71,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,4 Prozent auf 71,25 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 71,10 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.912 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,90 EUR an. 6,53 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 06.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 528,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

