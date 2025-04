HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 18,1 Prozent auf 47,32 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 18,1 Prozent auf 47,32 EUR abwärts. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 44,88 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 296.284 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 81,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,17 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 73,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 60,20 EUR angegeben.

Am 27.02.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 863,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

