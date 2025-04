HENSOLDT Aktie News: Anleger setzen HENSOLDT am Mittag unter Druck

HENSOLDT im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,4 Prozent auf 54,05 EUR nach.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,4 Prozent auf 54,05 EUR. Bei 44,88 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.393.233 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 49,86 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,20 EUR aus.

HENSOLDT veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

