HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Anleger zeigten sich zuletzt bei der HENSOLDT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,28 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,28 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 38,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 38,04 EUR. Bei 38,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.024 HENSOLDT-Aktien.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,46 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,34 EUR fiel das Papier am 07.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,03 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,544 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,38 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 23.02.2024 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von HENSOLDT.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je HENSOLDT-Aktie.

