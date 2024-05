HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 37,60 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 37,60 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 36,70 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 340.264 Stück.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 44,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 15,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 61,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,544 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,38 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 711,00 Mio. EUR gegenüber 607,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 2,76 EUR je Aktie aus.

