HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 58,20 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 58,20 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 59,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.032 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,18 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 863,00 Mio. EUR – ein Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp, RENK, HENSOLDT und Co. im Tiefflug: Zollsog erfasst auch Rüstungswerte

Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Verluste verbuchen

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags