HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag stark gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,0 Prozent auf 60,35 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 60,35 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,90 EUR an. Bei 58,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 406.434 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 81,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,22 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 54,80 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 27.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 863,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 711,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

