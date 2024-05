HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag gesucht

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 37,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 37,88 EUR zu. Bei 38,42 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,66 EUR. Zuletzt wechselten 112.791 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 17,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,34 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,544 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,38 EUR an.

Am 23.02.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 711,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 607,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte HENSOLDT am 26.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

HENSOLDT startet 2024 mit starkem Auftragseingang - HENSOLDT-Aktie verliert dennoch