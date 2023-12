HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag gefragt

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 24,18 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 24,18 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,48 EUR an. Bei 23,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 340.497 Stück.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 35,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (20,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 14,39 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,33 EUR aus.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte HENSOLDT die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

