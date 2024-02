HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Nachmittag fester

HENSOLDT im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 30,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 30,24 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.458 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 29,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,470 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,33 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte HENSOLDT am 23.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2023 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

