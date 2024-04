HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag massiv unter Druck

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 39,88 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 39,88 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 39,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 420.019 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 44,58 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,79 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,34 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 70,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,543 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50 EUR an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte HENSOLDT am 07.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

