HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 60,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 60,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 61,30 EUR. Bei 59,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 50.572 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 81,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 122,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 27.02.2025 vor. Das EPS lag bei 1,33 EUR. Im letzten Jahr hatte HENSOLDT einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 863,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 711,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

