HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 59,80 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 59,80 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,55 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 448.688 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 119,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,20 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 27.02.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 863,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 711,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte HENSOLDT die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,85 EUR je Aktie.

