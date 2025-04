HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 59,25 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 59,25 EUR abwärts. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,15 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 266.271 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 26,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 53,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 60,20 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 27.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 863,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

