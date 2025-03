HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagmittag ins Plus

Kurs der HENSOLDT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 63,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HENSOLDT-Aktien beläuft sich auf 543.249 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 75,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 57,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,50 EUR.

HENSOLDT gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR im Vergleich zu 711,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte HENSOLDT die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

