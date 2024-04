HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,70 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.456 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 13,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 65,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,544 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,400 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

