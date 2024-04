HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittwochmittag an Boden

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,66 EUR nach oben. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 39,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 317.445 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,58 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 65,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,544 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

