HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 62,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 62,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 65,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.583 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 28,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,63 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 27.02.2025. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 711,00 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.05.2025 gerechnet. HENSOLDT dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und thyssenkupp starten wieder durch

März 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der HENSOLDT-Aktie angepasst

Aktien von Rheinmetall, thyssenkrupp, RENK, HENSOLDT und Co. im Tiefflug: Zollsog erfasst auch Rüstungswerte