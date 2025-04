HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 61,85 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 61,85 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 65,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 821.963 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,96 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 126,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 27.02.2025. Es stand ein EPS von 1,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 711,00 Mio. EUR eingefahren.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

