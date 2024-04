HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 39,38 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 39,52 EUR zu. Bei 38,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 217.684 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,58 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 13,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 40,73 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,544 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,50 EUR.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2024 aus.

