HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Freitagvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 63,25 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 63,25 EUR. Bei 63,65 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.586 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,06 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 56,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,660 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,38 Prozent auf 863,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte HENSOLDT die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

