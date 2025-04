HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagmittag ab

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 61,90 EUR abwärts.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 61,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 60,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,35 EUR. Bisher wurden heute 152.338 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 30,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 55,93 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,660 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

Am 27.02.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,33 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 863,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 711,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

