HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 92,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 92,00 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 95,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 755.573 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,632 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,40 EUR.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

