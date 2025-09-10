DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Nachmittag gestärkt

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 94,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
96,45 EUR 4,55 EUR 4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 94,80 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 298.591 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 12,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,83 EUR an.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen