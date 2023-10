So bewegt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteuert sich am Vormittag

11.10.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 27,40 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,40 EUR nach oben. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.187 HENSOLDT-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,54 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 37,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2022 bei 20,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,91 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,33 EUR aus. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte HENSOLDT am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

