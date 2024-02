HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich HENSOLDT

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 31,16 EUR zu. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 31,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 322.429 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,47 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,33 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte HENSOLDT am 23.02.2024 präsentieren. Am 19.02.2025 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je HENSOLDT-Aktie.

