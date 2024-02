HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag nordwärts

HENSOLDT im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 30,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 30,88 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.479 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,54 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 24,42 Prozent sinken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2022 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,33 EUR.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker

Handel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne