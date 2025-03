HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,65 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 64,65 EUR an der Tafel. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,45 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 94.378 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 75,90 EUR. 17,40 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 57,80 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,74 Prozent zurück. Hier wurden 528,00 Mio. EUR gegenüber 711,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. HENSOLDT dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

