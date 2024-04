HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Vormittag an

HENSOLDT im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 39,84 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 39,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 40,10 EUR. Bei 39,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.537 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,58 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,90 Prozent hinzugewinnen. Am 07.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,544 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,50 EUR.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte HENSOLDT die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,57 EUR je Aktie.

