HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 40,02 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 40,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 40,62 EUR. Mit einem Wert von 39,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.262 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,39 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,68 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,544 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,50 EUR.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Am 02.05.2025 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

