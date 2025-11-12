HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 86,50 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 86,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 85,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.245 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 26,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,80 EUR. Mit Abgaben von 62,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,592 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 96,33 EUR.

Am 07.11.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 592,00 Mio. EUR im Vergleich zu 528,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

