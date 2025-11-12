DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,55 -0,5%Nas23.327 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,75 -3,7%Gold4.196 +1,7%
Aktie im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

12.11.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,2 Prozent auf 81,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
83,10 EUR -4,85 EUR -5,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 81,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,70 EUR. Bei 85,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 716.881 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,15 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 32,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 59,83 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,592 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 07.11.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 592,00 Mio. EUR im Vergleich zu 528,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
16:51HENSOLDT KaufenDZ BANK
10:46HENSOLDT HoldWarburg Research
08:56HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
08:01HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
08:01HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
