HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 84,65 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 84,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 343.825 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,80 EUR am 06.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 61,25 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,592 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,19 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 592,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 528,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,66 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT