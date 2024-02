HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 32,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 32,10 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,52 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.385 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,54 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 16,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2023 auf bis zu 23,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 37,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,470 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,33 EUR.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

