HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Mittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 67,25 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 67,25 EUR ab. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 64,65 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 572.905 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 75,90 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,20 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

