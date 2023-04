HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 35,22 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 35,26 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 35,46 EUR. Bei 33,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.720 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,98 EUR am 20.09.2022. Mit einem Kursverlust von 85,77 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,22 EUR an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte HENSOLDT am 09.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

