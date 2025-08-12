DAX24.214 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Vormittag fester

13.08.25 09:24 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 86,80 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 86,80 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,15 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.400 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 25,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,57 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 103,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

