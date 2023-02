HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 27,60 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 27,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 27,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,70 EUR. Zuletzt wechselten 8.853 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,25 EUR) erklomm das Papier am 25.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,77 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 141,35 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,47 EUR.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 21.02.2024.

