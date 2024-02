HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,40 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 33,40 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 33,74 EUR zu. Bei 33,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 69.831 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 37,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,40 Prozent hinzugewinnen. Am 07.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 30,12 Prozent wieder erreichen.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,470 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,33 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte HENSOLDT am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

