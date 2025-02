HENSOLDT Aktie News: Hausse bei HENSOLDT am Mittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,8 Prozent auf 40,74 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,8 Prozent auf 40,74 EUR. Bei 40,74 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 485.115 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 44,58 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 33,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,538 EUR je HENSOLDT-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,75 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 410,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

