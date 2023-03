HENSOLDT Aktie News: Bullen treiben HENSOLDT am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel HENSOLDT 35,90 EUR

5,28% Charts

News

Analysen

Das Papier von HENSOLDT legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 35,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 35,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 299.735 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 35,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 88,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,47 EUR.

Voraussichtlich am 09.05.2023 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

HENSOLDT-Aktie zeitweise auf Rekordhoch: Aufstieg in den MDAX beflügelt

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

Bildquellen: HENSOLDT