HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 70,35 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 70,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 70,70 EUR. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 472.561 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,90 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 7,89 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,22 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 60,20 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,74 Prozent auf 528,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

