HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 64,05 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 64,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 64,45 EUR. Bei 63,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 268.342 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 26,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 134,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,660 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 863,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 711,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

