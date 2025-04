HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 63,60 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 63,60 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 64,15 EUR. Bei 63,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 148.768 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,36 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,660 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT gewährte am 27.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 863,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 711,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

