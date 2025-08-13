HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag höher
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 86,30 EUR.
Um 09:07 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,30 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 86,55 EUR. Bei 86,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.463 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 20,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Mit Abgaben von 68,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,628 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.
Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
