HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag gestärkt

14.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 84,95 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 84,95 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.762 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,80 EUR am 06.01.2025. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 158,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,618 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 96,00 EUR aus.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 592,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

RENK-Aktie stark gesucht: Weiteres Wachstum dank Rüstungsboom - auch HENSOLDT und Rheinmetall im Blick

Rüstungsbranche im Visier: Das ist los bei den Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & TKMS

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

Bildquellen: HENSOLDT

