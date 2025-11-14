DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagnachmittag nach

14.11.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 82,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
82,80 EUR -1,30 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 82,65 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,15 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 298.121 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,41 Prozent. Bei 32,80 EUR fiel das Papier am 06.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,618 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 592,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 528,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

